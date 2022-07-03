С оружием против американского правительства

Половина американцев чувствуют себя чужими в собственной стране, а больше четверти готовы пойти с оружием на правительство. Такие результаты показал опрос Института политики Чикагского университета, сообщил The Guardian.

Вскоре может возникнуть необходимость "поднять оружие против правительства". Об этом заявили 28% опрошенных. В домах 37% из них оно имеется. Эту идею поддержали треть республиканцев, в том числе 45% "сильных республиканцев", а также 35% независимых избирателей и 20% демократов.