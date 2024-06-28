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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит...

"Джо, отличная работа, ты ответил на все вопросы! А что Трамп сделал? Правильно, соврал!"

В список кукловодов Байдена во время дебатов затесалась даже его жена. Судя по реакции зала, не все считают, что Байден проделал хорошую работу...

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