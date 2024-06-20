Родственники жертв катастроф двух самолетов Boeing 737 Max требуют от Минюста США оштрафовать авиакомпанию на максимальную сумму, которая возможна в рамках уголовного процесса - на $24 млрд.



По словам родственников погибших, The Boeing Company совершила "самое смертоносное корпоративное преступление в истории США". Сейчас американские власти рассматривают возможность уголовного преследования корпорации. Недавняя серия происшествий с самолетами говорит о пренебрежительном отношении к соблюдению правил безопасности.



Это нарушение соглашения 2021 года, которое позволило Boeing избежать ответственности за авиакатастрофы в Индонезии (2018 год) и в Эфиопии (2019 год). В результате этих крушений погибли 346 человек.