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Санкции наступают на хвост Европы
Для отопления в Вильнюсе в скором времени намерены использовать мазут. При этом оно все равно подорожает из-за увеличения налога на загрязнение окружающей среды, заявил министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.
"Мазут на 42% больше загрязняет окружающую среду, чем газ, поэтому разрешения будут на 40% дороже", - сказал Гентвилас литовским СМИ.
По его словам, для экологии это не будет большой трагедией, так как сейчас мазут также используют, но в небольшом количестве. Министр добавил, что газ в большом количестве используют только в Вильнюсе. Поэтому он надеется, что в следующем году в столице начнет действовать когенерационная электростанция, которая "избавит столицу от газовой зависимости".
Санкционный бумеранг работает. И это уже не голословные заявления. Мы видим все своими глазами.
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