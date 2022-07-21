Санкции наступают на хвост Европы

Для отопления в Вильнюсе в скором времени намерены использовать мазут. При этом оно все равно подорожает из-за увеличения налога на загрязнение окружающей среды, заявил министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

По его словам, для экологии это не будет большой трагедией, так как сейчас мазут также используют, но в небольшом количестве. Министр добавил, что газ в большом количестве используют только в Вильнюсе. Поэтому он надеется, что в следующем году в столице начнет действовать когенерационная электростанция, которая "избавит столицу от газовой зависимости".