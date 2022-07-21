Санкции против России, чего бы это нам ни стоило?

Французский банкир Виллен написал статью для Le Figaro, в которой фактически обвинил европейских политиков в гибели Запада из-за их антироссийской политики.

"Я хочу спросить не о том, следует ли нам безоговорочно поддерживать Зеленского, как это делают наши политики и еврократы, а о том, почему такой выбор был сделан без дебатов. Они не сочли нужным консультироваться с нами ни по поводу военной эскалации, ни по поводу ужасных последствий санкций для нашей экономики.