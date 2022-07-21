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Санкции против России, чего бы это нам ни стоило?
Французский банкир Виллен написал статью для Le Figaro, в которой фактически обвинил европейских политиков в гибели Запада из-за их антироссийской политики.
"Я хочу спросить не о том, следует ли нам безоговорочно поддерживать Зеленского, как это делают наши политики и еврократы, а о том, почему такой выбор был сделан без дебатов. Они не сочли нужным консультироваться с нами ни по поводу военной эскалации, ни по поводу ужасных последствий санкций для нашей экономики.
Их выбортакие санкции, которые никогда не применялись ни к одному жизненно важному поставщику, уже приводят к драматическим последствиям для нас всех. Цены на энергоносители уже выросли, что привело к росту расходов домашних хозяйств на отопление и транспортировку, это фактически привело к их обеднению. Шоковое снижение доходов в ЕС откроет дискуссию, в которой граждане и бизнес бросят вызов политике слепых еврократов, которые ведут Запад к гибели своей наглой ложью".
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