The New York Times выпустило статью с заголовком "Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России".

В США и Европе резко выросли цены на энергоносители после рестрикций против РФ. При этом Россия лишь увеличила доходы от продажи нефти и газа.