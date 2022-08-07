Санкции Запада против России дали обратный эффект

"Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители. Российская экономика становится самодостаточной", - заявил экономист.

Хадсон также отметил, что для самих западных стран санкции стали "выстрелом себе же в ногу".

"Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу", - объяснил финансист.