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Счета в Эстонии вырастут в 3 раза
Депутат Европейского парламента Яак Мадисон на своем примере показал, что с осени эстонцам придется платить за электричество в три раза больше, чем сейчас.
Политик рассказал, что с сентября 2019 г. по 31 августа текущего года тариф за электроэнергию составляет 8,14 цента за кВт/ч в дневное время и 6,72 цента ночью. На следующие три года компания Eesti Energia предложила ему стоимость в 26,6 цента днем и почти 22 цента ночью.
"И мне даже не придется ничего делать: договор будет автоматически продлен. Сам по себе это хороший и удобный вариант. Но он был бы еще лучше, если бы они не поднимали цену более чем в три раза. В то же время себестоимость производства электроэнергии и близко не увеличилась в три раза", - отметил Мадисон.
Депутат подчеркнул, что сейчас за электроэнергию в обычной квартире платит в пределах 30-40 евро. По его словам, он сможет "без особых проблем жить и со счетом в три раза более высоким", а вот простым гражданам придется сложно.
"Боюсь, что для большинства будет очень большой проблемой платить на 60–70 евро больше. А возможно, гораздо больше, если для отопления комнаты вы используете, например, воздушный тепловой насос", - подытожил политик.
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