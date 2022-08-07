Счета в Эстонии вырастут в 3 раза

Депутат Европейского парламента Яак Мадисон на своем примере показал, что с осени эстонцам придется платить за электричество в три раза больше, чем сейчас.

Политик рассказал, что с сентября 2019 г. по 31 августа текущего года тариф за электроэнергию составляет 8,14 цента за кВт/ч в дневное время и 6,72 цента ночью. На следующие три года компания Eesti Energia предложила ему стоимость в 26,6 цента днем и почти 22 цента ночью.

"И мне даже не придется ничего делать: договор будет автоматически продлен. Сам по себе это хороший и удобный вариант. Но он был бы еще лучше, если бы они не поднимали цену более чем в три раза. В то же время себестоимость производства электроэнергии и близко не увеличилась в три раза", - отметил Мадисон.

