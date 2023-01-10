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Сержант армии США наворовал боеприпасов на 4 000 долларов
Морпех Гуннар Нотон во время службы в подразделении отвечал за учет вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, в т.ч. неиспользованных. В сентябре 2020 года "прикарманил" часть боеприпасов, подделав записи в журнале учета.
Около 840 патронов калибра 5,56 мм и других боеприпасов украл, чтобы пострелять в свободное время с друзьями. Один из военнослужащих даже пытался продать часть патронов в Интернете, но был арестован в феврале 2021 года.
Узнав о задержании друга, Нотон удалил сообщения в групповых чатах Signal и WhatsApp, забрал у сообщника банки с украденными патронами, спрятав их за пределами базы. В конце концов, попытался уничтожить оставшиеся улики, сбросив в озеро. Однако его все равно задержали.
Морпех был освобожден с гауптвахты в феврале 2022 года, ему было засчитано 147 дней отбытого срока. Недавно он подал апелляцию, чтобы получить возможность просить о помиловании, но получил отрицательный ответ.
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