Сержант армии США наворовал боеприпасов на 4 000 долларов

Морпех Гуннар Нотон во время службы в подразделении отвечал за учет вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, в т.ч. неиспользованных. В сентябре 2020 года "прикарманил" часть боеприпасов, подделав записи в журнале учета.



Около 840 патронов калибра 5,56 мм и других боеприпасов украл, чтобы пострелять в свободное время с друзьями. Один из военнослужащих даже пытался продать часть патронов в Интернете, но был арестован в феврале 2021 года.



Узнав о задержании друга, Нотон удалил сообщения в групповых чатах Signal и WhatsApp, забрал у сообщника банки с украденными патронами, спрятав их за пределами базы. В конце концов, попытался уничтожить оставшиеся улики, сбросив в озеро. Однако его все равно задержали.



Морпех был освобожден с гауптвахты в феврале 2022 года, ему было засчитано 147 дней отбытого срока. Недавно он подал апелляцию, чтобы получить возможность просить о помиловании, но получил отрицательный ответ.