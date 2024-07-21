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Шары с мусором вновь заполонили Южную Корею

Шары с мусором вновь заполонили Южную Корею

КНДР вновь направила шары с мусором в сторону Южной Кореи.

Воздушные шары, по-видимому, направлялись в северную часть провинции Кенги, которая окружает Сеул. Граждан призвали их не трогать и сообщать о шарах военным или полиции.

Сообщается, что шары полетели из КНДР из-за того, что Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции по громкоговорителям.

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