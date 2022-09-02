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Школы и больницы Латвии могут остаться без отопления
Школы, детские сады, больницы и другие учреждения Латвии могут остаться без отопления, так как механизма государственной поддержки в условиях подорожания энергоресурсов у этих учреждений нет.
Более того, до сих пор есть ряд потребителей, которые не получат газ ни за какие деньги. В союзе самоуправлений передали, что во многих краях проблемы с поставками газа: его просто нет и купить его негде.
Чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу в условиях подорожания энергоресурсов правительство подготовило пакет помощи объёмом в 640 миллионов евро. Однако муниципальным учреждениям пока никакой поддержки не полагается.
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