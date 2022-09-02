Школы и больницы Латвии могут остаться без отопления

Школы, детские сады, больницы и другие учреждения Латвии могут остаться без отопления, так как механизма государственной поддержки в условиях подорожания энергоресурсов у этих учреждений нет.



Более того, до сих пор есть ряд потребителей, которые не получат газ ни за какие деньги. В союзе самоуправлений передали, что во многих краях проблемы с поставками газа: его просто нет и купить его негде.



Чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу в условиях подорожания энергоресурсов правительство подготовило пакет помощи объёмом в 640 миллионов евро. Однако муниципальным учреждениям пока никакой поддержки не полагается.

