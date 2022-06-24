ШОК ПО-УКРАИНСКИ! Зигующие малолетние нацисты устроили флешмоб

"Зеленский никакой не нацист и вообще Украина не захвачена коллективным Западом, который установил тут нацистский салорейховский режим! Это все наглое и цинично вранье", - не устают вещать кастрюльки с нациками и всякие неполживые западные СМИ. Но если #Зелебобус не нацист, то как у него в детских военных лицеях могут зиговать дети?