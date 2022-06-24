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ШОК ПО-УКРАИНСКИ! Зигующие малолетние нацисты устроили флешмоб

ШОК ПО-УКРАИНСКИ! Зигующие малолетние нацисты устроили флешмоб

"Зеленский никакой не нацист и вообще Украина не захвачена коллективным Западом, который установил тут нацистский салорейховский режим! Это все наглое и цинично вранье", - не устают вещать кастрюльки с нациками и всякие неполживые западные СМИ. Но если #Зелебобус не нацист, то как у него в детских военных лицеях могут зиговать дети?

Детки не стесняясь устраивают флэшмоб с зигами под популярную сейчас песенку "Батько наш Бандера, а Шухевич мать" и выкладывают его в соцсети.

Кстати, посольство Израиля стоит прямо напротив бывшего Суворовского училища, и дипломаты могут любоваться подрастающим поколением зигующих ненацистов каждый день прямо из окон своих кабинетов.

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