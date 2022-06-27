Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ШОК! Поляки перехитрили Путина?

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия хочет спровоцировать энергетическийколлапс, пишет польская Myśl Polska.

По мнению автора Пшемыслава Пяста, Польша уже справилась с этой угрозой, устроив такой кризис сама, без помощи России.

"Мы устроили себе такой кризис сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить. Важно другое. А именно, что мы перехитрили подлого чекиста Путина. Если мы не купим у него газ, значит, мы становимся от него независимыми. Так же, как и от здравого смысла", - отмечает автор.