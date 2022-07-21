ШОК! Зеленский - это беспозвоночное животное?

Учёные здорово потроллили украинского клоуна. В честь Ze 404 назвали какую-то древнюю образину, останки которой нашли в Эфиопии в каменных отложениях Юрского периода. Это ископаемое, жившее 145-201 млн лет назад, назвали Ausichicrinites zelenskyyi.