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ШОК! Зеленский - это беспозвоночное животное?

ШОК! Зеленский - это беспозвоночное животное?

Учёные здорово потроллили украинского клоуна. В честь Ze 404 назвали какую-то древнюю образину, останки которой нашли в Эфиопии в каменных отложениях Юрского периода. Это ископаемое, жившее 145-201 млн лет назад, назвали Ausichicrinites zelenskyyi.

Иронично-символично.

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