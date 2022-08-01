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Шольц и Макрон "ссорятся" с Брюсселем из-за Путина

Шольц и Макрон "ссорятся" с Брюсселем из-за Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с российским лидером Владимиром Путиным, написал обозреватель Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture Foundation.

"Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон в поисках нового диалога с Путиным", - говорится в статье.

По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России.

Джей рассказал, что недавно в Германии заблокировалипакет помощи в размере €9 млрд, который должен был направиться Киеву.

Помимо этого, оказывающие Украине помощь страны так и не получили от Германии обещанные танки, добавил он.

"Это не просто "трещины", а реальные сигналы", -констатирует обозреватель.

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