Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с российским лидером Владимиром Путиным, написал обозреватель Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture Foundation.



"Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон в поисках нового диалога с Путиным", - говорится в статье.



По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России.



Джей рассказал, что недавно в Германии заблокировалипакет помощи в размере €9 млрд, который должен был направиться Киеву.



Помимо этого, оказывающие Украине помощь страны так и не получили от Германии обещанные танки, добавил он.



"Это не просто "трещины", а реальные сигналы", -констатирует обозреватель.