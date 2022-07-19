Шотландия все-таки нашла местечко для украинских беженцев

Шотландия разместит украинских беженцев на судне Victoria I эстонской судоходной компании Tallink в Эдинбурге. Оно вмещает более двух тысяч пассажиров, но сейчас готово принять 739 беженцев.

При этом газета Telegraph подметила, что каюты, в которых будут жить беженцы, меньше тюремных камер в Шотландии. В комнатах на одного человека будет приходиться 1,9 квадратных метра, в то время, как в тюрьмах на каждого заключенного должно приходиться не менее 4,4 квадратных метра.