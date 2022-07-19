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Шотландия все-таки нашла местечко для украинских беженцев
Шотландия разместит украинских беженцев на судне Victoria I эстонской судоходной компании Tallink в Эдинбурге. Оно вмещает более двух тысяч пассажиров, но сейчас готово принять 739 беженцев.
При этом газета Telegraph подметила, что каюты, в которых будут жить беженцы, меньше тюремных камер в Шотландии. В комнатах на одного человека будет приходиться 1,9 квадратных метра, в то время, как в тюрьмах на каждого заключенного должно приходиться не менее 4,4 квадратных метра.
Ранее Эдинбург заявил, что приостанавливает на три месяца прием заявок от украинских беженцев на временное размещение в связи с нехваткой жилья для них. При этом пауза не затронет тех беженцев, которые уже подали заявки по данной программе, но еще не прибыли в страну.
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