3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Шпаковский о планах "калиновцев" на Беларусь
Политический обозреватель Александр Шпаковский об агрессивных планах вторжения в Беларусь "калиновцев" и их западных кураторов:
"Ружье, висящее на стене, рано или поздно стреляет. Это в отношении доктрин, фабул и замыслов тех учений, которые проводятся у наших границ. Они все имеют наступательный характер.
Вскормленная Западом агентура (не оппозиция, как часть политической элиты, от прихода которой к власти меняются лишь подходы в экономике, политике, но не происходят госперевороты), именно агентура, сегодня находится на территории других стран. Они сейчас уже открытым текстом говорят: "Война!" "Вторжение!" В эфире польско-британского телеканала Белсат даже дату озвучили - конец этого 2022 года. Стрелочками нарисовали, как с трех сторон будут в Беларусь вторгаться.
В центре внимания вот эта "селфи-банда". Но понятно, что вторгаться будут не эти клоуны, а силы специальных операций: срежут нашивки, уволятся из вооруженных сил, так называемая гибридная агрессия. А этих поставят под объективы телекамер - вот "светлые лица" национально-освободительного движения. К счастью, основных "медийных персонажей" уже ликвидировали".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все