Шпаковский о планах "калиновцев" на Беларусь

Политический обозреватель Александр Шпаковский об агрессивных планах вторжения в Беларусь "калиновцев" и их западных кураторов:

"Ружье, висящее на стене, рано или поздно стреляет. Это в отношении доктрин, фабул и замыслов тех учений, которые проводятся у наших границ. Они все имеют наступательный характер.

Вскормленная Западом агентура (не оппозиция, как часть политической элиты, от прихода которой к власти меняются лишь подходы в экономике, политике, но не происходят госперевороты), именно агентура, сегодня находится на территории других стран. Они сейчас уже открытым текстом говорят: "Война!" "Вторжение!" В эфире польско-британского телеканала Белсат даже дату озвучили - конец этого 2022 года. Стрелочками нарисовали, как с трех сторон будут в Беларусь вторгаться.