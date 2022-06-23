ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Шпилевская: Беглые не прижились на Западе

Шпилевская: Беглые не прижились на Западе

Вот что сказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская о беглых, которые хотят вернуться:

Лукашенко заявил, что таких 95 %. Не прижились там. Но каждый получит, что по заслугам, если нарушал закон.

И это правильно. По-другому никак.

"Ведь никто нашу страну не закрывал. Зачем было пользоваться "волной" 2020 года, чтобы на гребне вылететь из собственного дома? Это как от мамы отказаться. Мы ведь ее любим не потому, что она идеальна, а потому, что родная, теплоту ее рук никто не заменит. Точно также и с Родиной. Бог послал нас на эту землю, как можно обрубить свои корни! Но проходит время, Родина тянет. И ты смело можешь вернуться, если не предавал. А тем, кто это сделал, возвращаться сложнее", - констатировала Ольша Шпилевская.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все