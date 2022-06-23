Шпилевская: Беглые не прижились на Западе

"Ведь никто нашу страну не закрывал. Зачем было пользоваться "волной" 2020 года, чтобы на гребне вылететь из собственного дома? Это как от мамы отказаться. Мы ведь ее любим не потому, что она идеальна, а потому, что родная, теплоту ее рук никто не заменит. Точно также и с Родиной. Бог послал нас на эту землю, как можно обрубить свои корни! Но проходит время, Родина тянет. И ты смело можешь вернуться, если не предавал. А тем, кто это сделал, возвращаться сложнее", - констатировала Ольша Шпилевская.