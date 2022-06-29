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Штраф за мытье головы - практика Италии

Штраф за мытье головы - практика Италии

Итальянским парикмахерам грозят штрафы за мытье головы.

Мэр итальянского города запретил парикмахерам дважды мыть волосы своих клиентов шампунем в попытке сэкономить воду во время одной из самых сильных засух за последние десятилетия.

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