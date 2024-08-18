Швеция хочет избавиться от мигрантов

Швеция будет платить деньги мигрантам, чтобы они покинули страну. Единовременная выплата составляет 10 000 шведских крон (около $ 960) на взрослого и 5 000 крон на ребенка, плюс дорожные расходы.

За последние два десятилетия численность иностранцев в Швеции удвоилась и составила более 2,15 млн. Это почти четверть всего населения страны.