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Швеция хочет избавиться от мигрантов

Швеция хочет избавиться от мигрантов

Швеция будет платить деньги мигрантам, чтобы они покинули страну. Единовременная выплата составляет 10 000 шведских крон (около $ 960) на взрослого и 5 000 крон на ребенка, плюс дорожные расходы.

За последние два десятилетия численность иностранцев в Швеции удвоилась и составила более 2,15 млн. Это почти четверть всего населения страны.

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