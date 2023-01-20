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Швейцарских граждан, воюющих в Украине, дома ждет тюремный срок
Гражданин Швейцарии, снайпер Ави Мотола, участвует в боевых действиях на стороне Украины. Он является одним из многих иностранных наемников, которые прибыли в страну после 24 февраля 2022 года.
Однако в Швейцарии, в отличие от многих других стран, законом запрещено служить в армиях других государств. Нарушителям грозит от трех лет тюрьмы. На данный момент военная прокуратура Швейцарии возбудила семь дел против граждан своей страны, участвующих в боевых действиях в Украине.
Мотола критикует этот закон, обвиняя швейцарские власти в малодушии. По его словам, в январе он планировал вернуться в Швейцарию, чтобы навестить свою семью, но не сделал это из-за опасения быть осужденным.
В первые недели конфликта более 20 000 боевиков, желающих заработать, прибыли вУкраину. Сколько их там сейчас, точно не известно. По имеющейся информации, большая часть приезжает из Грузии, Литвы, Эстонии, Западной Европы и Израиля. Однакомногие наемники стали массово возвращаться в свои страны. Вернувшиеся домой сообщают местным СМИ, что были обмануты правительством Украины. По их словам, почти все столкнулись с несвоевременными денежными выплатами, а также большими потерями среди ВСУ и иностранных подразделений на фронте.
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