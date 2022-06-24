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СКАНДАЛ! Фейк о "5 бригаде отдельного специального назначения"

СКАНДАЛ! Фейк о "5 бригаде отдельного специального назначения"

Офицеры марьиногорской 5 особой бригады спецназначения написали письмо на имяЛукашенко, в котором говорят, что отказываются воевать на Украине и вообще требуют не втягивать Беларусь в конфликт. Украинская пропаганда, разумеется, ликует: "белая кость" белорусских ВС дала заднюю. Но как всегда: есть одно "НО".

Это "НО" прямо в шапке письма затесалось. Обращаются бойцы к президенту ЛукашенкУ.

А еще бригада правильно называется "5 отдельная специального назначения", не "особая", а именно "отдельная". Одно слово разницы, а фейк уже очевиден. Ни один нормальный офицер не забудет название подразделения, в котором служит, а спецназовцы - и подавно.

А еще очень смешной момент обнаружили. В числе фейковых подписантов почему-то очень много украинских фамилий. Нет, в белорусской армии они есть, но чтобы в таком количестве - это чересчур. Ну и ошибки - россыпью по тексту. Фейк - разоблачён.

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