Скандал вокруг свадьбы польского замминистра с/х не утихает

Дело не в том, что 32-летний Норберт Качмарчик в кризисное для страны время организовал веселье на полтысячи человек, а свадебный кортеж сопровождали 4 пожарных машины с мигалками. Польские СМИ требуют разобраться со свадебным подарком - трактором за 1,5 млн злотых.