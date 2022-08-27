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Скандал вокруг свадьбы польского замминистра с/х не утихает
Дело не в том, что 32-летний Норберт Качмарчик в кризисное для страны время организовал веселье на полтысячи человек, а свадебный кортеж сопровождали 4 пожарных машины с мигалками. Польские СМИ требуют разобраться со свадебным подарком - трактором за 1,5 млн злотых.
Наблюдательные журналисты отмечают, что это тот самый трактор, за рулем которого Качмарчик снимался в рекламной кампании Дуды на выборах-2020.
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