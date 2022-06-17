Кильский институт мировой экономики сел, поднатужился, да и рассчитал, какую военную помощь оказали Украине доброхоты со всего мира. Сумма вышла ошеломительная. Откровенно говоря, без СВО такие деньги страна в виде инвестиций в жизни бы к себе не привлекла. А так - легко.

Из последнего обновления доклада IfW следует, что все обязательства по оказанию помощи Украине составляют 78 млрд евро. На страны ЕС приходится 27 млрд евро - треть всего подаренного. США на помощь Украине передали почти 43 млрд евро или 55 % от всей суммы.

В абсолютных цифрах крупнейший после США донор - Великобритания (4,8 млрд евро), а на третьем месте - Германия (3,3 млрд евро). Немного уступают им Польша (2,8 млрд) и Канада (2,2 млрд).

Литва выделила для Украины средства, составляющие около 0,4 % ее ВВП, Польша - 0,6 %, Латвия - 0,8 %, Эстония - почти 1 %. Немцы занимают в таком списке 13-е место - 0,18% ВВП.