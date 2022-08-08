Немецкая Welt выпустила статью "Секретные дела президента Зеленского", вней рассказывается о гигантской коррупционной операции, которую провернули при непосредственном участии Зеленского. Украинские журналисты-расследовали даже сняли фильм "Оффшор 95" и хотели показать его в Киеве, но директор театра, где должна была состояться премьера фильма-расследования, запретила мероприятие.

Очередной рубеж по сливу Зеленского пройден, а на Западе он и Украина становятся все менее святыми. А появление этой статьи означает, что часть немецкой буржуазии отказывается от нарратива НАТО.