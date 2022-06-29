Смешно и грустно! Шольц про Украину

Канцлера Германии Олафа Шольца во время итоговой пресс-конференции после саммита G7 позабавил вопрос о гарантиях безопасности, которые Запад обещает Украине после окончания спецоперации РФ.

"Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, какие это гарантии?" - спросила журналистка.

"Да. Могу", - ответил Шольц с усмешкой.

Этот ответ также вызвал смех у других участников пресс-конференции.