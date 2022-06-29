3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Смешно и грустно! Шольц про Украину
Канцлера Германии Олафа Шольца во время итоговой пресс-конференции после саммита G7 позабавил вопрос о гарантиях безопасности, которые Запад обещает Украине после окончания спецоперации РФ.
"Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, какие это гарантии?" - спросила журналистка.
"Да. Могу", - ответил Шольц с усмешкой.
Этот ответ также вызвал смех у других участников пресс-конференции.
"Это все", - усмехаясь, заключил Шольц после паузы. Он развел руками и еще раз развеселил аудиторию.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Добрушском районе в лобовом столкновении погибли оба водителя
В Могилевской области председатель потратил деньги товарищества на новую грудь для любовницы
В Алабаме встреча выпускников университета закончилась стрельбой и жертвами
В результате ДТП в Витебской области погиб подросток, 5 человек в больнице