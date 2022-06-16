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Сонный Джо топит за ЛГБТ

Президент США Джо Байден похвалился, что в его администрации число представителей ЛГБТ больше, чем во всех предыдущих вместе взятых.

"Приходя к власти, я пообещал, что моя администрация будет, как Америка. Так оно и есть", - заявил он.

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