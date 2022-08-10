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Сонный Джо вышел в люди и снова чудит!

Байдензабыл, что пожал руку и спустя пару секунду решил повторить приветствие. Чему тут удивляться, это же дедушка Джо.

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