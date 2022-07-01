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Сонный Джо за езду на авто в пьяном виде

"Арестовывают только за совершенные уголовные преступления. Я не считаю вождение в пьяном виде уголовным преступлением", - сказал Джо Байден в одном из своих последних интервью.

Президент США ошарашил ведущих тем, что не считает вождение в состоянии опьянения преступлением.

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