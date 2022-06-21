Сонный Джо заставляет американцев выбирать между бензином и едой

Американка, не сдерживая своих эмоций, рассказала , что не может себе позволить покупать продукты и заправлять бензином автомобиль, на котором ездит на работу. После визита на заправку женщина записала эмоциональное видеообращение:

"98 чертовых долларов! Меня заставляют выбирать между бензином и едой! И как думаете, что я выберу? Правильно! Потому что мне надо ехать на чертову работу, без которой не прожить и ничего вообще не купить! Но я столько не зарабатываю!"