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США недовольны позицией Сербии

США недовольны позицией Сербии

Посол Штатов в Белграде потребовал объяснить подписанный Сербией на полях Генассамблеи ООН план консультаций с МИД России.

Согласно внешнеполитическому курсу Сербии, страна планирует вступить в Евросоюз, при этом сохраняя дружественные отношения с Россией и Китаем. Помимо этого, страна намерена развивать связи с США, но отказывается входить в НАТО и любые другие военно-политические блоки.

Как же "великую демократию" не устраивает, когда все идет не по их плану.

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