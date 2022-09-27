США недовольны позицией Сербии

Посол Штатов в Белграде потребовал объяснить подписанный Сербией на полях Генассамблеи ООН план консультаций с МИД России.

Согласно внешнеполитическому курсу Сербии, страна планирует вступить в Евросоюз, при этом сохраняя дружественные отношения с Россией и Китаем. Помимо этого, страна намерена развивать связи с США, но отказывается входить в НАТО и любые другие военно-политические блоки.