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США отказали Ирану в помощи после крушения вертолета

США отказали Ирану в помощи после крушения вертолета

На пресс-конференции представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что иранское правительство обратилось к США за помощью. В подробности он не вдавался.

"Мы сказали, что будем готовы оказать содействие. Это то, что мы сделали бы по отношению к любому правительству в подобной ситуации. В конечном счете по материально-техническим причинам мы не смогли оказать такую помощь", - заявил он.

Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь выразил обеспокоенность тем, что Тегеран обвинит в крушении США или Израиль.

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