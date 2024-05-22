США отказали Ирану в помощи после крушения вертолета

На пресс-конференции представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что иранское правительство обратилось к США за помощью. В подробности он не вдавался.

"Мы сказали, что будем готовы оказать содействие. Это то, что мы сделали бы по отношению к любому правительству в подобной ситуации. В конечном счете по материально-техническим причинам мы не смогли оказать такую помощь", - заявил он.