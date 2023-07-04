США совершили "самую роковую ошибку" в отношениях с Россией

Риск ядерного противостояния между Россией и США один из самых высоких в истории, пишет Harper’s Magazine. Авторы статьи возлагают вину на Америку. Она совершила роковую ошибку, когда отказала России в статусе страны, с которой нужно считаться.

На протяжении всей холодной войны и Россия, и США знали, что в ядерной войне нельзя победить - нападение одной стороны наверняка вызовет катастрофический ответ другой. Однако вместо того чтобы пытаться поддерживать ядерный баланс, Вашингтон в течение последних тридцати лет добивался ядерного превосходства.