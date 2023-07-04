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США совершили "самую роковую ошибку" в отношениях с Россией

США совершили "самую роковую ошибку" в отношениях с Россией

Риск ядерного противостояния между Россией и США один из самых высоких в истории, пишет Harper’s Magazine. Авторы статьи возлагают вину на Америку. Она совершила роковую ошибку, когда отказала России в статусе страны, с которой нужно считаться.

На протяжении всей холодной войны и Россия, и США знали, что в ядерной войне нельзя победить - нападение одной стороны наверняка вызовет катастрофический ответ другой. Однако вместо того чтобы пытаться поддерживать ядерный баланс, Вашингтон в течение последних тридцати лет добивался ядерного превосходства.

Эта новая ядерная позиция обеспокоила военных стратегов в Москве, которые предприняли аналогичные действия. Выход Вашингтона из Договора по противоракетной обороне в 2002 году сыграл здесь немаловажную роль. Это привело к нарушению "хрупкого баланса ужаса" и поставило мир на грань ядерной катастрофы.

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