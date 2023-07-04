3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
США совершили "самую роковую ошибку" в отношениях с Россией
Риск ядерного противостояния между Россией и США один из самых высоких в истории, пишет Harper’s Magazine. Авторы статьи возлагают вину на Америку. Она совершила роковую ошибку, когда отказала России в статусе страны, с которой нужно считаться.
На протяжении всей холодной войны и Россия, и США знали, что в ядерной войне нельзя победить - нападение одной стороны наверняка вызовет катастрофический ответ другой. Однако вместо того чтобы пытаться поддерживать ядерный баланс, Вашингтон в течение последних тридцати лет добивался ядерного превосходства.
Эта новая ядерная позиция обеспокоила военных стратегов в Москве, которые предприняли аналогичные действия. Выход Вашингтона из Договора по противоракетной обороне в 2002 году сыграл здесь немаловажную роль. Это привело к нарушению "хрупкого баланса ужаса" и поставило мир на грань ядерной катастрофы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все