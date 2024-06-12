Старейшей женщине - ловцу лобстеров исполнилось 104 года

Бабуля по имени Вирджиния Оливер рассказала, что совсем не чувствует себя старой, даже несмотря на новые старческие болячки. На свой день рождения она, кстати, уплетала любимый шоколадный торт и мороженое.

Вирджиния начала ловить рыбу с отцом и братом, когда ей было восемь лет. Она всю жизнь прожила на той же улице, где родилась, вместе с мужем вырастила четверых детей, каждый из которых ел лобстеров. Ее 80-летний сын Макс до сих пор помогает ей в этом ремесле.