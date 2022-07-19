Стивен Кинг: "Русским писателям надо заткнуться!"

Американский писатель Стивен Кинг выступил за отмену русской нации "и не только". По его словам, все, что связано с Россией, в том числе ее культуру, нужно запретить во всем мире.

В разговоре с известными пранкерами Вованом и Лексусом, которые предстали в образе президента Украины Владимира Зеленского, американец выступил за отмену русской нации.

"Да! И не только это", - сказал он.

По словам Кинга, необходимо также запретить русские фильмы в США, а в России запретить прокат его фильмов.

На подставное замечание пранкеров, что русские писатели "ничто по сравнению с Кингом", тот согласился.