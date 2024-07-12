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Страны ЕС начали активно готовиться к торговой войне с Китаем

Страны ЕС начали активно готовиться к торговой войне с Китаем

ЕС активно готовится к торговой войне с Китаем, пишет The Economist. Утверждается, что Европа повысила пошлины на китайские электромобили, а Пекин заявил, что подаст жалобу в ВТО и введет ответные меры.

Журналисты считают, что ЕС может использовать карательные механизмы госзакупок, например, ограничить китайским компаниям доступ к западным тендерам:

"Возможны дальнейшие конфликты (с Пекином), во время которых ЕС применит новые виды (торгового)оружия".

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