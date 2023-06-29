ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Сумма взяток, полученных Байденами, превышает $40 млн

Сумма взяток, полученных Байденами, превышает $40 млн

Сумма взяток, полученных Байденами, превышает $40 млн, сообщает The New York Post со ссылкой на Джеймса Комера.

Глава Комитета по надзору Палаты представителей Комер заявил, что его комитет определил "шестьконкретных политических решений", в которых Байден предпринял действия, указывающие на то, что он был "скомпрометирован".

"Это организованная преступная группа. Другого способа определить это нет", - заявил Комер.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все