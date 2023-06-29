3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Сумма взяток, полученных Байденами, превышает $40 млн
Сумма взяток, полученных Байденами, превышает $40 млн, сообщает The New York Post со ссылкой на Джеймса Комера.
Глава Комитета по надзору Палаты представителей Комер заявил, что его комитет определил "шестьконкретных политических решений", в которых Байден предпринял действия, указывающие на то, что он был "скомпрометирован".
"Это организованная преступная группа. Другого способа определить это нет", - заявил Комер.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей