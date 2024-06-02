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Сын Байдена оказался злостным алиментщиком

Сын Байдена оказался злостным алиментщиком

Хантер Байден судится по делу о невыплате алиментов бывшей жене. Это дело непублично продолжается уже несколько лет, пишет Axios.

В январе 2021 года суд в Вашингтоне признал факт нарушения Байденом-младшим заключенного при разводе соглашения и постановил, что тот должен бывшей супруге более 1,7 млн долларов. При этом гражданский иск экс-жена подала еще в 2019 году. К настоящему времени сумма задолженности превысила 2,9 млн долларов.

Это не единственное судебное разбирательство, в котором Хантер фигурирует ответчиком. В понедельник начнется отбор присяжных по делу против сына Байдена о нарушениях при хранении оружия.

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