Сын Байдена оказался злостным алиментщиком

Хантер Байден судится по делу о невыплате алиментов бывшей жене. Это дело непублично продолжается уже несколько лет, пишет Axios.

В январе 2021 года суд в Вашингтоне признал факт нарушения Байденом-младшим заключенного при разводе соглашения и постановил, что тот должен бывшей супруге более 1,7 млн долларов. При этом гражданский иск экс-жена подала еще в 2019 году. К настоящему времени сумма задолженности превысила 2,9 млн долларов.