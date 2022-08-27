3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
"Темные времена" для Европы: энергокризис не дремлет!
В "просвещенную" вернулось такое явление, как веерные отключения электричества. Издание Bloomberg сообщает, что первой страной, которая была вынуждена прибегнуть к такому шагу, стала республика Косово. Теперь "счастливые" жители самопровозглашенной республики получают электроэнергию "порционно": каждые шесть часов происходит отключение на два часа. Исключениями стали важные инфраструктурные и социальные объекты.
К слову, о возможности веерных отключений заговорили и в Финляндии, где ценник на энергоносители за пять лет взлетел в десять раз по сравнению со средними сезонными.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все