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"Темные времена" для Европы: энергокризис не дремлет!

"Темные времена" для Европы: энергокризис не дремлет!

В "просвещенную" вернулось такое явление, как веерные отключения электричества. Издание Bloomberg сообщает, что первой страной, которая была вынуждена прибегнуть к такому шагу, стала республика Косово. Теперь "счастливые" жители самопровозглашенной республики получают электроэнергию "порционно": каждые шесть часов происходит отключение на два часа. Исключениями стали важные инфраструктурные и социальные объекты.

К слову, о возможности веерных отключений заговорили и в Финляндии, где ценник на энергоносители за пять лет взлетел в десять раз по сравнению со средними сезонными.

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