"Темные времена" для Европы: энергокризис не дремлет!

В "просвещенную" вернулось такое явление, как веерные отключения электричества. Издание Bloomberg сообщает, что первой страной, которая была вынуждена прибегнуть к такому шагу, стала республика Косово. Теперь "счастливые" жители самопровозглашенной республики получают электроэнергию "порционно": каждые шесть часов происходит отключение на два часа. Исключениями стали важные инфраструктурные и социальные объекты.