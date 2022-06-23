The New York Times предрекает крах ВСУ

Россия продвигается на востоке, угрожая взять под контроль всю Луганскую область, - пишет The New York Times.

"Захват трех стратегически важных населенных пунктов ставит украинское командование перед мрачным выбором: сражаться далее с риском попасть в окружение или отступить и потерять последние крупные центры в регионе", - констатирует газета.