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The New York Times предрекает крах ВСУ

The New York Times предрекает крах ВСУ

Американцев готовят к проигрышу украинской армии.

Россия продвигается на востоке, угрожая взять под контроль всю Луганскую область, - пишет The New York Times.

"Захват трех стратегически важных населенных пунктов ставит украинское командование перед мрачным выбором: сражаться далее с риском попасть в окружение или отступить и потерять последние крупные центры в регионе", - констатирует газета.

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