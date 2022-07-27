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Тихановская не понимает, почему змагары заявляют о раздробленности оппозиции
Тихановская наконец-то прервала молчание и рассказала, что искренне не понимает, почему все змагары заявляют о раздробленности беглой оппозиции. По словам Светы, каждый занимается своим делом, и за два года они добились "огромных успехов".
Во-первых, за те миллионы, которые перепали "типографии", змагары "достойно оказывают" политическое давление на "рэжым".
Во-вторых, им удалось убрать провластных людей из международных структур. Вот только она так и не ответила другим самопровозглашенным лидерам, кто все эти люди в ее офисе. И почему они по своему усмотрению распоряжаются всеми выделенными денежными средствами. Вору Цепкало этот вопрос особенно интересен.
В-третьих, оказывают экономическое давление на всех белорусов, которые отказались следовать за жалкими змагарами. Сложно даже понять, чем она тут гордится.
Ну и что нам понравилось больше всего, так это пункт, где она рассказывает, что ее офису удалось познакомить белорусов с разными людьми. Странно, что еще змагарский сайт знакомств не создали. Ведь это очень важно в их борьбе с "рэжымом".
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