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Трамп-младший троллит американскую спецслужбу и Байдена

ФБР опубликовало выдержки из секретных документов, изъятых в ходе обыска в поместье Трампа. При этом почти вся информация в них замазана.

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