3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Трамп начал предвыборную президентскую кампанию
В одном из штатовэкс-президент встретился с 200 американцами, однако ранее в рамках агитационных мероприятий проводились "шумные митинги перед тысячами единомышленников".
Помощники Дональда Трампа рассматривают это как первый шаг к публичной фазе предвыборной кампании 2024 года. В выступлении он сосредоточился на критике решений администрации Джо Байдена по вопросам внешней политики.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов