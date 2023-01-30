Трамп начал предвыборную президентскую кампанию

В одном из штатовэкс-президент встретился с 200 американцами, однако ранее в рамках агитационных мероприятий проводились "шумные митинги перед тысячами единомышленников".

Помощники Дональда Трампа рассматривают это как первый шаг к публичной фазе предвыборной кампании 2024 года. В выступлении он сосредоточился на критике решений администрации Джо Байдена по вопросам внешней политики.