Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территорий.



Бывший президент США заявил в интервьюReuters, чтоесли бы он находился у власти, "все было бы предметом переговоров".



"Я думаю, самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, - это заключить мир: свести Россию и Украину и заключить мир", - сказал Трамп.



Может задабривает русских хакеров, чтобы вмешались в выборы? А он хорош.