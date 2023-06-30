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Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территорий

Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территорий

Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территорий.

Бывший президент США заявил в интервьюReuters, чтоесли бы он находился у власти, "все было бы предметом переговоров".

"Я думаю, самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, - это заключить мир: свести Россию и Украину и заключить мир", - сказал Трамп.

Может задабривает русских хакеров, чтобы вмешались в выборы? А он хорош.

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