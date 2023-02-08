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Трамп предложил Байдену "остыть"

Трамп предложил Байдену "остыть"

Бывший президент США Дональд Трамп предложил выступающему с посланием Конгрессу действующему главе государства Джо Байдену "остыть".

"Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь", - написалТрамп в социальной сети.

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