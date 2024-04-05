Трамп призвал проверить Байдена на наркотики из-за странного поведения

Бывший президент США отметил, что во время своего обращения "О состоянии союза" Байден казался бодрым, но к концу начал угасать. При этом, добавил он, обычно глава государства выглядит так, словно засыпает: "Очевидно, ему каким-то образом помогают".



"Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе", - заявил Трамп.