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Трамп заявил, что США не переживут еще четырех лет президентства Байдена

Трамп заявил, что США не переживут еще четырех лет президентства Байдена

Трамп заявил, что США не переживут еще четырех лет президентства Байдена.

Выступая перед сторонниками в городе Уайлдвуд (штат Нью-Джерси), Трамп отметил:"В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживет еще четырех лет [президентства] продажного Джо Байдена. Он продажный, он коррумпированный, он некомпетентный".

Бывший американский президент убежден: США "в большой беде" и могут оказаться втянутыми в третью мировую войну из-за политики нынешней администрации.

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