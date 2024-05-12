Трамп заявил , что США не переживут еще четырех лет президентства Байдена.

Выступая перед сторонниками в городе Уайлдвуд (штат Нью-Джерси), Трамп отметил:"В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживет еще четырех лет [президентства] продажного Джо Байдена. Он продажный, он коррумпированный, он некомпетентный".