Издание газеты The Washington Post пишет , что у ФБР появились сведения якобы Трамп, уходя из Белого дома, взял с собой все, что захотел, в том числе секретные данные о ядерном оружии США.

В этой связи широкое внимание привлек твит бывшего директора ЦРУ, а до этого директора АНБ Майкла Хайдена. Точнее, ответ на твит от историка президентских выборов и корреспондента NBC Майкла Бешлосса, который напомнил историю Джулиус и Этель Розенбергов. "Розенберги были осуждены за передачу ядерных секретов США Москве и казнены в июне 1953 года", - написал он под их фотографией.