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Трампу не хватает денег

Трампу не хватает денег

Трамп продал один из своих самолётов из-за высоких судебных расходов, пишет New York Post.

Выбор пал на Cessna Citation 1997 года стоимостью $10 млн. На нём экс-президент летал во время предвыборной кампании 2016 года. Покупатель — сторонник Трампа ирано-американский строительный магнат Мердад Моайеди.

Трампа обвиняют по нескольким судебным делам, в том числе о штурме Капитолия и о выплате бывшей порноактрисе за молчание о её сексуальных связях с ним.

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