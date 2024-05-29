Трампу не хватает денег

Выбор пал на Cessna Citation 1997 года стоимостью $10 млн. На нём экс-президент летал во время предвыборной кампании 2016 года. Покупатель — сторонник Трампа ирано-американский строительный магнат Мердад Моайеди.

Трампа обвиняют по нескольким судебным делам, в том числе о штурме Капитолия и о выплате бывшей порноактрисе за молчание о её сексуальных связях с ним.