Три четверти американцев недовольным курсом США

Только 20 % американцев считают, что США движутся в правильном направлении, показал новый опрос NBC. При этом 74 % избирателей недовольны политическим курсом страны.

В результатах опроса отмечено, что последний раз избиратели были настолько недовольны курсом страны в 1992 и 2008 годах, когда сменялась правящая в США партия.