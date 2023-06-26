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Три четверти американцев недовольным курсом США

Три четверти американцев недовольным курсом США

Только 20 % американцев считают, что США движутся в правильном направлении, показал новый опрос NBC. При этом 74 % избирателей недовольны политическим курсом страны.

В результатах опроса отмечено, что последний раз избиратели были настолько недовольны курсом страны в 1992 и 2008 годах, когда сменялась правящая в США партия.

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